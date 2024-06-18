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В Петербурге спустили на воду корвет «Проворный»

Корабль спустили на воду на «Северной верфи».
2024-06-18 13:10:32
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Корвет проекта 20 385 «Проворный», строящийся для Тихоокеанского флота, спустили на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.

На торжественной церемонии присутствовал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев. Он рассказал, что в этом году флот рассчитывает получить 12 кораблей 1-го ранга, среди которых атомный подводный крейсер «Князь Пожарский».

Корветы проекта 20 385 - корабли ближней морской зоны. Головной корабль проекта - корвет «Гремящий».

На вооружении у «Гремящего» - 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630 и комплекс «Пакет». Помимо этого, корвет оснащен ЗРК «Редут», а также способен стрелять крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ОПК #корвет #"проворный"
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