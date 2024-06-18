Канцлер Австрии Нехаммер назвал допустимыми удары по России

Удары по территории России можно считать допустимыми. Такое мнение выразил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Если Москва прекратит агрессию, военная помощь будет автоматически сокращена. Если европейцы уступят, это может побудить российских генералов пойти еще дальше, чем они делают это сейчас», - приводит его слова издание.

При этом Нехаммер добавил, что Вена является нейтральной стороной в украинском конфликте и не оказывает «военную помощь» Киеву.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что начались переговоры о приведении ядерного оружия в полную боеготовность.