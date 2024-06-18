МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ка-52М перепахал опорный пункт ВСУ ракетами С-8

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север» по заранее заданным координатам.
2024-06-18 10:36:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация не дает покоя врагу. Минобороны России сообщило, что в зоне ответственности группировки «Север» экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М нанес удар по украинскому опорному пункту. 

В ходе авиаудара использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8, он наносился по заранее указанным координатам. 

Летчик Ка-52М Сергей отметил, что цель удалось поразить с первого же захода. По докладу передового авиационного наводчика, цель была уничтожена «на все сто процентов».

Применив ракеты, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки. После этого Ка-52М вернулся на аэродром вылета. В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет прошел в штатном режиме. 

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #авиаудар #Ка-52М #армейская авиация #Группировка войск Север
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 