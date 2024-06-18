Экипаж Ка-52М перепахал опорный пункт ВСУ ракетами С-8

Армейская авиация не дает покоя врагу. Минобороны России сообщило, что в зоне ответственности группировки «Север» экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М нанес удар по украинскому опорному пункту.

В ходе авиаудара использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8, он наносился по заранее указанным координатам.

Летчик Ка-52М Сергей отметил, что цель удалось поразить с первого же захода. По докладу передового авиационного наводчика, цель была уничтожена «на все сто процентов».

Применив ракеты, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки. После этого Ка-52М вернулся на аэродром вылета. В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.