Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне проведения СВО

Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли еще один чувствительный удар по врагу в зоне спецоперации. Они уничтожили командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает Минобороны России.
Удар наносился фугасными авиабомбами, которые были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволили нанести точные удары, не входя в зону поражения большинства средств ПВО противника.
Летчики получили подтверждение об уничтожении намеченных целей и вернулись на аэродром.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что летчики ВКС России выполняют боевые задачи при любых погодных условиях и в любое время суток - как в дневное, так и в ночное.
Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили украинские укрепления неуправляемыми ракетами.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»