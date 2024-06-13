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Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне проведения СВО

Получив подтверждение уничтожения важных целей, экипажи вернулись на аэродром.
2024-06-13 11:01:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли еще один чувствительный удар по врагу в зоне спецоперации. Они уничтожили командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает Минобороны России. 

Удар наносился фугасными авиабомбами, которые были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволили нанести точные удары, не входя в зону поражения большинства средств ПВО противника. 

Летчики получили подтверждение об уничтожении намеченных целей и вернулись на аэродром. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что летчики ВКС России выполняют боевые задачи при любых погодных условиях и в любое время суток - как в дневное, так и в ночное. 

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили украинские укрепления неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #командный пункт
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