Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне проведения СВО

Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли еще один чувствительный удар по врагу в зоне спецоперации. Они уничтожили командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает Минобороны России.

Удар наносился фугасными авиабомбами, которые были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволили нанести точные удары, не входя в зону поражения большинства средств ПВО противника.

Летчики получили подтверждение об уничтожении намеченных целей и вернулись на аэродром.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что летчики ВКС России выполняют боевые задачи при любых погодных условиях и в любое время суток - как в дневное, так и в ночное.

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили украинские укрепления неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.