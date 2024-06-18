Экс-депутат Рады Царев: декларация конференции по Украине не связана с СВО

Подписанный в Швейцарии итоговый документ конференции по Украине не имеет никакого отношения в специальной военной операции и происходящему сегодня. Документ можно считать «протоколом о намерениях», который в любой момент можно отменить, так как парламенты страны, которые подписали этот документ, не ратифицировали его. Об это в программе «Между тем» рассказал депутат Верховной Рады Украины IV- VII созывов Олег Царев.

«Это протокол о намерениях, который не касается сегодняшней ситуации на Украине. Во всех этих соглашениях написано - "при вторжении России". Это значит не происходящие сегодня события, а если случится "вторжение", другой какой-то конфликт, то тогда этот никого ни к чему не обязывающий документ может работать. Там нет обязательств - просто предложение рассмотреть, какие меры можно принять в таком случае», - рассказал депутат.

Напомним, что «мирная конференция по Украине», в которой Россия не принимала участие, прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В собрании принимали участие представители 91 страны - часть представителей покинули саммит до его окончания. В итоге документ подписали 80 стран - не поставили подписи под коммюнике Бразилия, Колумбия, Индия, ЮАР, ОАЭ, а также Армения, Ватикан, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Подписи Ирака и Иордании попали в итоговое коммюнике «по ошибке», позже пояснили в МИД Швейцарии. А Руанда свою подпись впоследствии решила отозвать.

Полное интервью с депутатом Верховной Рады Украины IV- VII созывов Олегом Царевым смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда».