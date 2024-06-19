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Врач Лапа рассказала о необходимых анализах для чек-апа здоровья

Терапевт рассказала, в каких случаях можно самостоятельно сдать анализы, а в каких необходима помощь специалиста.
Услада Дубинина 2024-06-19 09:40:24
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Основными анализами для проверки здоровья являются общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимическое исследование. Об этом «Звезде» рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Специалист отметила разницу в чек-апе мужского и женского здоровья. Людмила Лапа уточнила, что для мужского здоровья важен анализ на онкомаркеры ПСА общий, а для женщин - СА 129, СА 19-9, РЭА. Такие анализы могут показать риск развития онкологических заболеваний.

Также эксперт отметила необходимость сдачи клинических и биохимических анализов, чтобы определить работоспособность иммунитета и внутренних органов - печени и поджелудочной. УЗИ брюшной полости покажет наличие кист, камней в почках и определит состояние желчного пузыря.

При этом врач обратила внимание, что при начале заболевания конкретные анализы должен назначить врач.

«Нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил конкретные анализы, если, например, у нас вирусная атака идет или бактериальная инфекция», - сообщила Людмила Лапа.

Врач-терапевт высшей квалификации также рассказала, что витамины для поддержания здоровья стоит принимать «по состоянию», но с рекомендацией врача. Например, при нарушении кожного покрова полезными окажутся витамины группы А, при слабости и усталости - витамин С.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что чрезмерное употребление витамина D может существенно навредить здоровью и даже привести к летальному исходу.

#здоровье #витамины #наш эксклюзив #анализы #чек-ап
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