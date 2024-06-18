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Бойцы группировки «Запад» показали уничтожение бронетранспортера М113

Разведчики обнаружили цель и передали координаты расчету «Фагота», после чего противотанкисты смогли уничтожить вражескую технику.
2024-06-18 06:50:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» мотострелковой бригады группировки войск «Запад» нанес удары по американскому бронетранспортеру М113 и опорному пункту украинских боевиков на Сватовском направлении зоны СВО. Кадры уничтожения цели публикует Минобороны России.

Разведчики обнаружили цели и сообщили о них расчету ПТРК. Они засекли выдвижение техники ВСУ с помощью средств объективного видеоконтроля и беспилотников. Противник пытался доставить боевиков к российским позициям.

Координаты целей передали на пункт управления, оттуда уже боевая задача поступила расчету «Фагота», который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район и уничтожили бронетранспортер и опорник ВСУ.

Ранее экипажи Т-90А показали уничтожение пункта управления украинскими беспилотниками. Также танкисты поразили бронетехнику и живую силу националистов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #бронетранспортер #M-113 #Опорный пункт #птрк фагот
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