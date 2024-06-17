Экипажи Т-90А уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками

Российские танки не дают покоя неприятелю. Минобороны России сообщает, что экипажи танков Т-90А уничтожили пункт управления беспилотниками врага в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Также танкисты разгромили украинские блиндажи, а также уничтожили бронетехнику и живую силу. Тем самым, как уточнили в российском оборонном ведомстве, удалось поддержать действия российских штурмовых групп.

В МО РФ заявили, что все цели были поражены огнем 125-миллиметровой пушки осколочно-фугасными снарядами.

Огневое поражение наносилось с закрытой огневой позиции на дистанции около пяти километров.

Также в Минобороны России добавили, что только за последнее время этот экипаж уничтожил несколько украинских пулеметных точек, расчет БПЛА, автоматический гранатомет, танки и боевые машины пехоты.

Кроме этого, сообщается, что экипаж российского танка Т-72Б3 разгромил опорник ВСУ на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.