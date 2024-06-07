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Под Сибирью обнаружена река из расплавленного железа

Исследователи пришли к этому выводу после изучения магнитных полей Земли.
Глеб Владовский 2024-06-07 10:51:34
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Globallookpress

Ученые британского Университета Лидса, исследуя магнитные поля планеты Земля, допустили наличие под Сибирью подземной реки из расплавленного железа. Об этом сообщило издание Altapress.

Согласно исследованиям, находящийся под Сибирью и Аляской поток расплавленного металла расположен на глубине около 3 000 км и имеет ширину в 420 км. Сама река движется относительно медленно - 40 км в год.

Аналитики сделали данный вывод, изучая участки с необъяснимо сильным магнитным полем. По мнению некоторых исследователей, подобные открытия могут привести к новым представлениям о магнитном поле планеты.

Как отмечает издание, есть вероятность того, что полярность на Земле может подвергнуться изменениям.

#Наука #в стране и мире #Сибирь #Река #расплавленное железо
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