ВС РФ уничтожили шесть украинских беспилотников над Россией

Российские военнослужащие предотвратили новую попытку украинских боевиков совершить теракт на территории РФ. об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве уточнили, что один украинский уничтожен над территорией Белгородской области, еще два БПЛА выведены из строя в Воронежской области, а также три летательных аппарата над Липецкой.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракт на территории России. Так, 16 июня ВС РФ уничтожили над Краснодарским краем украинский беспилотник.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.