Проходившая в Швейцарии мирная конференция по Украине не принесла каких-либо результатов, поскольку на ней не было представителей России. Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«США и их союзники вновь и вновь заверяют Украину, что поддерживают ее и будут поставлять ей оружие. Поэтому Зеленский вновь и вновь заявляет, что Россию можно победить», - приводит его слова РИА Новости.

По его словам, об этой конференции никто не вспомнит «уже через три недели». Депутат также подчеркнул, что территориальные вопросы должны решаться, прежде всего, всеми сторонами конфликта.

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии проходила конференция по Украине, по результатам которой, из 91 страны участницы саммита 80 подписали итоговую декларацию.