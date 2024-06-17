Бойцы показали БПЛА «Перун», способный поднять до 200 кг груза

Военнослужащие группировки войск «Днепр» показали уникальный ударно-транспортный беспилотник «Перун». Он может доставлять грузы массой до 200 кг, а также выполнять функцию разведчика, проводить поисково-спасательные работы, например эвакуацию раненых. Также на таких беспилотниках десантные группы могут подобраться к тылу врага.

«Перун» способен доставить столько продовольствия бойцам на передовую, сколько ранее можно было перевезти только за 13 вылетов FPV-дронов. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

На полигоне военнослужащие уже протестировали боевые функции беспилотника. На нем разместили установку ПТРК и произвели выстрелы с земли и в воздухе. В будущем на «Перуне» попытаются поставить пулемет и установку для запуска неуправляемых авиационных ракет.

Ранее военнослужащие показали, как доставляют с помощью мотоцикла боеприпасы и еду для товарищей на передовой. Они также рассказали о преимуществах такого способа доставки: мотоцикл может увезти гораздо больше груза, чем беспилотник. Также он быстро двигается.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.