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Российская Team Spirit обыграла украинцев и победила в турнире по CS2

Россияне обыграли украинцев в турнире по Counter-Strike 2, но на третьем месте оказалась еще одна команда из России - Virtus.pro.
Дарина Криц 2024-06-17 03:25:33
© Фото: © Henning Kaiser dpa Global Look Press

Российские геймеры из команды Team Spirit выиграли весенний турнир серии BLAST Premier по компьютерной игре Counter-Strike 2.

Как сообщает «360», в гранд-финале российским киберспортсменам пришлось сразиться с украинскими. Состязание между Team Spirit и Natus Vincere окончилось со счетом 3:1 в пользу первой команды.

«На третьем месте расположились еще одна российская команда Virtus.pro и западноевропейская Team Vitality», - сообщило издание.

Турнир прошел в британской столице Лондоне. Призовой фонд составил 425 тысяч долларов, из которых 200 тысяч - Team Spirit, что эквивалентно 17,795 миллионов рублей.

Двенадцатого февраля мы сообщали, что Team Spirit выиграла европейский турнир IEM Katowice 2024 по Counter-Strike 2. Тогда призовой фонд составил один миллион долларов, российская команда получила выигрыш в размере 400 тысяч долларов.

 

#в стране и мире #Победа #Team Spirit #турнир #Выигрыш #киберспорт #Counter-Strike 2
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