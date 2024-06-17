Российская Team Spirit обыграла украинцев и победила в турнире по CS2

Российские геймеры из команды Team Spirit выиграли весенний турнир серии BLAST Premier по компьютерной игре Counter-Strike 2.

Как сообщает «360», в гранд-финале российским киберспортсменам пришлось сразиться с украинскими. Состязание между Team Spirit и Natus Vincere окончилось со счетом 3:1 в пользу первой команды.

«На третьем месте расположились еще одна российская команда Virtus.pro и западноевропейская Team Vitality», - сообщило издание.

Турнир прошел в британской столице Лондоне. Призовой фонд составил 425 тысяч долларов, из которых 200 тысяч - Team Spirit, что эквивалентно 17,795 миллионов рублей.

Двенадцатого февраля мы сообщали, что Team Spirit выиграла европейский турнир IEM Katowice 2024 по Counter-Strike 2. Тогда призовой фонд составил один миллион долларов, российская команда получила выигрыш в размере 400 тысяч долларов.