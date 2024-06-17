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Путин поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Лидеры выразили надежду на продолжение сотрудничества в дальнейшем.
Анастасия Бобылева 2024-06-17 23:45:02
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с Сирилом Рамафосой и поздравил его с назначением на должность президента ЮАР. Об этом сообщает Кремль.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил Сирила Рамафозу с переизбранием на пост Президента Южно-Африканской Республики по итогам состоявшихся 29 мая всеобщих выборов», - говорится в публикации.

Во время разговора лидеры выразили надежду на продолжение сотрудничества в сфере укрепления стратегического партнерства РФ и ЮАР. Помимо этого, Сирилу Рамафосе направили поздравительную телеграмму.

Ранее сообщалось о переизбрании Рамафосы на пост президента Южно-Африканской Республики. Он заручился поддержкой 283 членов Национальной ассамблеи республики, в то время как его оппонент Джулиус Малема получил 44 голоса.

#ЮАР #в стране и мире #Африка #Владимир Путин #Сирил Рамафоса
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