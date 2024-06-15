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Сирил Рамафоса переизбран президентом ЮАР

За кандидатуру Сирила Рамафосы проголосовали 283 члена Национальной ассамблеи ЮАР.
Ян Брацкий 2024-06-15 03:09:37
© Фото: Xabiso Mkhabela XinHua Global Look Press

Сирил Рамафоса переизбран президентом ЮАР. Такое решение приняла Национальная ассамблея республики. Законно избранным президентом политика объявил председатель Верховного суда Раймонд Зондо.

По итогам выборов Рамафоса заручился поддержкой 283 человек, тогда как его оппонент, лидер оппозиционной партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема получил 44 голоса, пишет РИА Новости.

Напомним, президент ЮАР поддерживает тесный диалог с официальной Москвой. Годом ранее Сирил Рамафоса и Владимир Путин провели встречу в Санкт-Петербурге на полях саммита БРИКС. В ходе общения высокопоставленный гость поблагодарил российского лидера за теплый прием и откровенный диалог.

Встрече предшествовали многочасовые переговоры Путина с представителями семи африканских стран. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и актуальные темы международной повестки дня.

#ЮАР #Россия #Выборы #брикс #Сирил Рамафоса
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