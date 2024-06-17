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Белоусов направил телеграммы освободившим Старомайорское бойцам

В телеграммах, направленных нашим бойцам, министр обороны подчеркнул, что 394-й мотострелковый полк и 218-го танковый полк демонстрируют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
2024-06-17 02:57:56
© Фото: © Federation Council of Russia via Globallookpress.com Global Look Press

Глава МО РФ Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал российского оборонного ведомства.

В телеграммах он отметил заслуги 394-го мотострелкового полка, бойцы которого проявили профессионализм, продемонстрировали стойкость и упорство при освобождении населенного пункта Старомайорское. В результате их действий боевики ВСУ понесли существенные потери и бежали.

Один из военнослужащих полка получил звание Героя РФ. Еще около 1 800 человек были удостоены государственных и ведомственных наград.

Также Белоусов поздравил с освобождением Старомайорского бойцов 218-го танкового полка. В телеграмме отмечаются беспримерное мужество и героизм, которое проявляют танкисты-дальневосточники в зоне СВО. В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие полка решают задачи на самых ответственных направлениях, уничтожая неонацистов и иностранных наемников. Более 750 танкистов получили награды за свою боевую работу.

Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Старомайорского в ДНР российскими военнослужащими. Также, согласно данным МО РФ, наши бойцы поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в республике.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #мотострелки #танкисты #Андрей Белоусов #старомайорское
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