Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Старомайорское на территории Донецкой Народной Республики.

«Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также Минобороны сообщило о поражении живой силы и техники четырех украинских бригад в ДНР. Суточные потери украинской стороны в данном районе составили до 140 человек. Помимо живой силы, противник лишился двух автомобилей, буксируемой гаубицы FH-70, орудий Д-20 и Д-30.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что ВС РФ поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

Отличились и силы ПВО. В течение суток был сбит украинский истребитель МиГ-29. Перехвачены украинская противокорабельная ракета «Нептун», две американские антирадарные ракеты HARM, четыре французские корректируемые авиабомбы Hammer и американские JDAM, семь реактивных снарядов, выпущенных противником с помощью РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 51 беспилотник ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.