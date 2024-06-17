Запад рассматривает Каю Каллас как кандидата на главного дипломата ЕС

Одним из самых интригующих вопросов неформального саммита ЕС - выбор будущего главы Евродипломатии вместо уходящего Жозепа Борреля. Вот уже несколько недель дипломаты в прессе активно обсуждают кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Сегодня в интервью изданию МК-Эстония Каллас заявила, что это большая честь для маленькой прибалтийской страны, хотя сама она и не сильно верит в такую перспективу.

«Если будет сделано такое предложение, что крайне маловероятно, но если оно поступит, то я, конечно же его рассмотрю», - цитирует Каллас МК-Эстония.

Ранее Кая Каллас рассказала журналистам как, бабушка заставляла ее есть русскую окрошку, и с тех пор она ее ненавидит. Более того, премьер-министр яростно демонстрирует не только отвращение к русской кухне но и самой России. Она вообще известна в европейских политических кругах как ярая русофобка, разгоняющая панику мнимой российской угрозой. На майских учениях НАТО в Эстонии Каллас призвала укреплять границы и вооружаться иначе будет поздно.

«У нас есть два выбора: поверить в то, что Россия никогда не пойдет на войну с НАТО, ведь мы тоже в НАТО, и ничего не делать по этому поводу. Или же мы можем подготовиться», - сказала премьер Эстонии.

Премьер-министр Эстонии использует любой повод для нападок на Москву. Например, она уже заявила, о решении использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Но с экономикой у политика не все гладко. Недавно Каллас едва не лишилась поста из-за бизнеса своего мужа в России. С которой всем остальным дел иметь нельзя. За транспортную компанию супруга, перевозящюю санкционные товары пришлось даже публично извиняться.

«Я уже много раз говорила это по разным каналам, что мне очень жаль, что возникла такая ситуация, и я искренне извиняюсь перед всеми, кого эта ситуация обидела», - цитирует Politico Каллас.

При этом именно при Каллас русофобская политика в Эстонии стала особенно рьяной. Снос памятников воинам-освободителям и борьба с русским языком приобрели государственный масштаб. В укор Москве Таллин отправил в Киев едва ли не все вооружение, которое смог собрать. Было заявлено об 1% от ВВП, направленном на помощь Зеленскому. Это в то время как остальные участники Рамштайн выделили по 0,25% от своих валовых экономик. Эти шаги также едва не стоили премьер-министру должности. Оппозиция потребовала отставки, ведь своя армия осталась без снарядов

«Все это происходит на фоне того, что во внутренних делах она проявляет очень глубокую некомпетентность. Об этом говорят не только в оппозиции, но и в партии, которую она возглавляет. И она, соответственно, давно хотела бы перебраться в общееворопейскую политику», - рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко.

При этом собеседники издания Politico утверждают, что на высокую должность в правительстве ЕС Каллас активно проталкивает не кто иной, как Эмануэль Макрон, сам в последнее время отличившийся особенно воинственной риторикой. Каллас была в Париже на конференции по вопросам помощи Украине в феврале. А в мае по этому вопросу проводила переговоры с президентом Франции. Но силы в политической расстановке Европы меняются. Партии Макрона и Шольца проиграли на выборах в Европарламент, правым силам.

«Христианско-демократический союз Германии хочет переизбрания Урсулы фон дер Ляйн. Для этого им нужны голоса социал-демократов и либералов, именно с этой целью они обращаются к Каей Каллас - представительнице либералов в Эстонии, предлагая ей должность министра иностранных дел ЕС, это просто выгодная сделка для Урсулы», - объяснил депутат регионального парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии Гуннар Линдеманн.

Кая Каллас действительно пока рассматривается как один из вероятных кандидатов на пост главного дипломата Европы. Однако в странах ЕС растет недоверие к внешнеполитической линии стран Балтии. Скептики опасаются, что эстонка забудет про другие регионы мира. И так как на дипломатическое кресло претендуют более умеренные бывшие премьеры Люксембурга Ксавье Беттель и Бельгии Александр де Кроо, вопрос все же остается открытым, хотя и не менее интригующим.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что плана Б на случай поражения Киева нет. Она отметила, что страна вкладывает деньги и оружие в военные усилия Украины - Таллин пожертвовал более 1% своего ВВП Киеву.