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В союзе фермеров ФРГ негативно высказались о вступлении Украины в ЕС

Йоахим Руквид также выделил проблему коррупции на Украине.
Мария Зайцева 2024-06-17 20:34:36
© Фото: IMAGOAndré Maerz Global Look Press

Немедленное вступление Украины в Евросоюз будет смертью для мелкого фермерского хозяйства в Германии. Об этом сообщил глава союза фермеров ФРГ Йоахим Руквид в интервью изданию FAZ.

«Если Украина немедленно вступит в ЕС, то наше семейное сельское хозяйство умрет. Об этом надо помнить, и поэтому необходимо действовать осторожно», - заявил Руквид.

Он выделил проблему коррупции на Украине и заявил, что перед вступлением Украины в ЕС нужна значительная работа. По его словам, без внимания к этому на будущих выборах возникнет риск политической катастрофы в сельской местности.

Ранее именно Йоахим Руквид организовывал масштабные протесты фермеров в стране.

#в стране и мире #Украина #ЕС #ФРГ #фермеры
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