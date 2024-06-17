В союзе фермеров ФРГ негативно высказались о вступлении Украины в ЕС

Немедленное вступление Украины в Евросоюз будет смертью для мелкого фермерского хозяйства в Германии. Об этом сообщил глава союза фермеров ФРГ Йоахим Руквид в интервью изданию FAZ.

«Если Украина немедленно вступит в ЕС, то наше семейное сельское хозяйство умрет. Об этом надо помнить, и поэтому необходимо действовать осторожно», - заявил Руквид.

Он выделил проблему коррупции на Украине и заявил, что перед вступлением Украины в ЕС нужна значительная работа. По его словам, без внимания к этому на будущих выборах возникнет риск политической катастрофы в сельской местности.

Ранее именно Йоахим Руквид организовывал масштабные протесты фермеров в стране.