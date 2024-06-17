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Мотострелки показали уничтожение Bradley и MRAP с помощью FPV-дронов

Военнослужащие группировки «Центр» показали, как уничтожают при помощи FPV-дронов американскую военную технику.
Андрей Лазарев 2024-06-17 05:00:57
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Расчет FPV-дрона мотострелков группировки войск «Центр» показали боевую работу. На опубликованных кадрах - уничтожение нашими военнослужащими вражеской техники.

На видео наш дрон-камикадзе поразил БМП Bradley украинских боевиков. После мощного взрыва машина проезжает еще несколько метров, затем встает уже намертво.

«У нас есть все карты слабых мест бронетехники. Ударили в борт, где находился боекомплект. Машина была уничтожена», - рассказал оператор БПЛА с позывным Лысый.

Другие кадры показывают, как российский FPV-дрон обрушивает удар на американский бронеавтомобиль MRAP.

Бойцы расчета FPV-дронов рассказали о тонкостях своей работы. По их словам, без скотча они на позиции не выходят и заканчивается он очень быстро. Военнослужащий используют его, чтобы прикрепить снаряд к беспилотнику.

«Без скотча вообще никуда. Скотч - это первая необходимость, его берется очень много на позиции. Бывало такое, что где дислоцируемся, в послелке, просто кончался скотч», - рассказали они.

Ранее сообщалось, что в военных НИИ планируют сделать гайд по уничтожению БМП Bradley. Специалисты проведут различные эксперименты с трофейной западной техникой, чтобы выяснить, как эффективнее ее уничтожать.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#мотострелки #MRAP #наш эксклюзив #БМП Bradley #FPV-дрон
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