МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В военных НИИ сделают гайд по уничтожению БМП Bradley после испытаний

Специалисты проведут различные эксперименты с трофейной западной техникой.
Владимир Расходчиков 2024-06-16 14:05:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Специалисты военных НИИ выдадут нашим бойцам рекомендации по уничтожению американских боевых машин пехоты Bradley после испытаний на трофейных экземплярах. Причем, участники спецоперации захватили сразу несколько таких машин и на каждой из них проведут определенный вид исследований. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на «Звезде» рассказал замначальника отдела 38 НИИИ БТВТ МО РФ Виталий Блоцкий.

«Каждый зарубежный образец представляет для нас интерес. На этом образце (который выставлен на выставке на Поклонной горе) мы проведем определенный вид испытаний, после чего также выдадим рекомендации по его уничтожению», — объяснил Блоцкий.

Ранее российские военные отметили, что БМП Bradley обладает существенным недостатком, который не позволяет эффективно ее применять в зоне проведения специальной военной операции. Дело в том, что машина получилась очень тяжелой для своего класса и поэтому она часто вязнет в грунте и застревает.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «СВО. Трофеи» на сайте телеканала «Звезда». Журналисты вместе со специалистами военных НИИ подробно изучили западные трофеи, подбитые в ходе спецоперации, а также показали, как испытывают эту технику на прочность.

#Военная приемка #БМП #Исследования #наш эксклюзив #трофейная техника #38 НИИИ БТ ВТ #Bradley
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 