В военных НИИ сделают гайд по уничтожению БМП Bradley после испытаний

Специалисты военных НИИ выдадут нашим бойцам рекомендации по уничтожению американских боевых машин пехоты Bradley после испытаний на трофейных экземплярах. Причем, участники спецоперации захватили сразу несколько таких машин и на каждой из них проведут определенный вид исследований. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на «Звезде» рассказал замначальника отдела 38 НИИИ БТВТ МО РФ Виталий Блоцкий.

«Каждый зарубежный образец представляет для нас интерес. На этом образце (который выставлен на выставке на Поклонной горе) мы проведем определенный вид испытаний, после чего также выдадим рекомендации по его уничтожению», — объяснил Блоцкий.

Ранее российские военные отметили, что БМП Bradley обладает существенным недостатком, который не позволяет эффективно ее применять в зоне проведения специальной военной операции. Дело в том, что машина получилась очень тяжелой для своего класса и поэтому она часто вязнет в грунте и застревает.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «СВО. Трофеи» на сайте телеканала «Звезда». Журналисты вместе со специалистами военных НИИ подробно изучили западные трофеи, подбитые в ходе спецоперации, а также показали, как испытывают эту технику на прочность.