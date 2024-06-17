Под Тюменью паводок привел к затоплению более 400 домов

В Тюменской области в результате весеннего паводка на реках более 400 домой остаются подтопленными. Об этом следует из данных мониторинга пресс-службы ГУМЧС по Тюменской области.

Под Тюменью подтоплен 401 жилой и 67 дачных домов, а также 617 приусадебных участков и 27 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения остаются 56 человек, включая 13 детей.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в области продолжается работа по дезинфекции освободившихся от воды территорий.

Сотрудники МЧС ежедневно проводят мониторинг состояния дамб и временных земляных насыпей в населенных пунктах, которые находятся в зоне подтопления по руслам рек Иртыш и Тобол.

Ранее во всех реках области кроме Тобола наблюдался спад уровня воды.