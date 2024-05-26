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Река Тобол в селе под Тюменью поднялась на 6 см за сутки

В других населенных пунктах вода уходит.
Мария Зайцева 2024-05-26 07:51:04
© Фото: Евгений Кузьмин, РИА Новости

Уровень реки Тобол в селе Иевлево Ярославского района Тюменской области продолжает расти. Об этом следует из гидрологического бюллетеня информационного центра регионального правительства.

За сутки в районе села вода поднялась на шесть сантиметров и 26 мая к 8:00 достигла 757 сантиметров при критической отметке в 950.

В остальных населенных пунктах уровень воды в Тоболе падает, в селе Упорово на три сантиметра, в городе Ялтуровске на четыре, в селе Коркино он сохранился на том же уровне.

В некоторых населенных пунктах Тюменской области уровень воды все еще превышает критическую отметку: в Абатском на 99 сантиметров, в Викулово на 53.

Ранее 16 мая Глава МЧС Александр Куренков и руководитель Минстроя России Ирек Файзуллин приехали в Тюменскую область, чтобы проконтролировать работы по сдерживанию паводка.

#в стране и мире #Тюменская область #тобол #Паводки #уровень воды
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