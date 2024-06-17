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В КЧР загорелся дом фигуранта дела о хищении 60 миллионов рублей

Согласно данным ФСБ, дом принадлежит фигуранту дела о хищении около 60 миллионов рублей, направленных на развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесии.
Мария Зайцева 2024-06-17 17:34:04
© Фото: МЧС РФ

Сотрудники МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике потушили пожар в частном доме, который, по данным ФСБ, принадлежит одному из подозреваемых дела о похищении около 60 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Одиннадцатого июня в КЧР задержали чиновников и правоохранителей, которых подозревают в хищении государственных субсидий на общую сумму 60 миллионов рублей. Они должны были быть направлены на развитие сельского хозяйства в республике.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Во время обыска в коттеджах фигурантов нашли деньги, оружие, в том числе золотой пистолет, ювелирные украшения и другие предметы роскоши.

#в стране и мире #пожар #Карачаево-Черкесия #мошенничество #МЧС России #Хищение денег
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