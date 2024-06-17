В КЧР загорелся дом фигуранта дела о хищении 60 миллионов рублей

Сотрудники МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике потушили пожар в частном доме, который, по данным ФСБ, принадлежит одному из подозреваемых дела о похищении около 60 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Одиннадцатого июня в КЧР задержали чиновников и правоохранителей, которых подозревают в хищении государственных субсидий на общую сумму 60 миллионов рублей. Они должны были быть направлены на развитие сельского хозяйства в республике.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Во время обыска в коттеджах фигурантов нашли деньги, оружие, в том числе золотой пистолет, ювелирные украшения и другие предметы роскоши.