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ФСБ показала машины и особняки укравших миллионы чиновников КЧР

Высокопоставленных чиновников и правоохранителей подозревают в хищении 60 миллионов рублей, изначально выделенных на программы развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесии.
Елизавета Кондрикова 2024-06-11 15:17:21
© Фото: ЦОС ФСБ © Видео: ЦОС ФСБ

Федеральная служба безопасности задержала чиновников и правоохранителей, которых подозревают в хищении госсубсидий на общую сумму 60 миллионов рублей, при обыске в коттеджах преступников нашли деньги, оружие, в том числе золотой пистолет, ювелирные украшения и другие предметы роскоши. Видео задержания распространили в ЦОС ФСБ.

«ФСБ РФ задержаны в Карачаево-Черкесской Республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», - говорится в пресс-релизе службы.

Уточняется, что средства были выделены на программы по развитию сельского хозяйства региона. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Конкретные имена преступников не называются. Обыски прошли в элитном коттеджном поселке, где проживали задержанные, все вещественные доказательства хищения были изъяты.

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