Прожиточный минимум в 2025 году составит 17,7 тысячи рублей

Правительство России увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год до 17,7 тысяч рублей. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства пояснил, что теперь показатель прожиточного минимума в стране будет определяться исходя из медиального дохода. Мишустин уточнил, что он используется для оценки уровня жизни в России при формировании главного финансового документа, подготовки значимых социальных программ и мер помощи. Прошлый и текущий годы размер прожиточного минимума устанавливался законом о федеральном бюджете, отметил премьер.

Он также отметил, что российские субъекты сами установят свои величины, к которым привязаны виды льгот и пособий.

В постановлении, опубликованным кабином, говорится, что величина прожиточного минимума в целом по стране в следующем году будет на уровне 17 733 рубля. Для трудоспособного населения эта величина составит 19 329 рублей, для пенсионеров - 15 250 рублей, а для детей - 17 201 рубль.

Ранее увеличить прожиточный минимум предложил Минтруд. Предложение увеличить ПМ на 14,8% было озвучено из-за расчета медианного дохода за 2023 год и с учетом прогнозов уровня инфляции за 2024 год.