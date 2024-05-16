Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 17 733 рублей

Прожиточный минимум в России предложили увеличить на 14,8%. Таким образом, размер ПМ на душу населения составит 17 733 рублей, сообщило Министерство труда РФ. При этом для трудоспособного населения эта сумма составит 19 329 рублей, для пенсионеров - 15 250 рублей, детей - 17 201 рублей.

Предложение было озвучено из-за расчета медианного дохода за 2023 год и с учетом прогнозов уровня инфляции за 2024 год, передает «Интерфакс» уточнение пресс-службы ведомства.

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 рублей на душу населения, 16 844 рублей - для трудоспособного населения, 14 989 - на детей и 13 290 - для пенсионеров.

Показатель прожиточного минимума носит социальный характер и применяется для оценки уровня жизни населения, а также является важным ориентиром при установлении минимального размера оплаты труда. Размер прожиточного минимума отличается в зависимости от субъекта РФ. Он влияет на размер многих социальных пособий и пенсий. Этот показатель указывает на величину достаточного обеспечения нормальной жизни человека и сохранения его здоровья с учетом продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.