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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 17 733 рублей

Сейчас он составляет 15 453 рублей - на душу населения. Его планируют увеличить на 14,8%.
Ирина Егорова 2024-05-16 00:28:47
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Прожиточный минимум в России предложили увеличить на 14,8%. Таким образом, размер ПМ на душу населения составит 17 733 рублей, сообщило Министерство труда РФ. При этом для трудоспособного населения эта сумма составит 19 329 рублей, для пенсионеров - 15 250 рублей, детей - 17 201 рублей.

Предложение было озвучено из-за расчета медианного дохода за 2023 год и с учетом прогнозов уровня инфляции за 2024 год, передает «Интерфакс» уточнение пресс-службы ведомства.

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 рублей на душу населения, 16 844 рублей - для трудоспособного населения, 14 989 - на детей и 13 290 - для пенсионеров.

Показатель прожиточного минимума носит социальный характер и применяется для оценки уровня жизни населения, а также является важным ориентиром при установлении минимального размера оплаты труда. Размер прожиточного минимума отличается в зависимости от субъекта РФ. Он влияет на размер многих социальных пособий и пенсий. Этот показатель указывает на величину достаточного обеспечения нормальной жизни человека и сохранения его здоровья с учетом продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. 

#выплаты #деньги #Минтруд РФ #прожиточный минимум #увеличение #обеспечение #уровень жизни
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