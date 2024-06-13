В России объявили в розыск телеведущую Лазареву*

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*. Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства.
«Разыскивается по статье УК», - следует из данных МВД РФ.
При этом не уточняется, по какой именно статье телеведущая объявлена в розыск. Напомним, в июне 2022 года Минюст России внес Татьяну Лазареву* в реестр иностранных агентов.
Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Ее разыскивают по статье Уголовного кодекса.
* Татьяна Лазарева - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»