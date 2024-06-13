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В России объявили в розыск телеведущую Лазареву*

В базе данных МВД РФ отмечено, что актрису разыскивают по уголовной статье.
Сергей Лебедев 2024-06-13 10:54:03
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Global Look Press

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*. Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства.

«Разыскивается по статье УК», - следует из данных МВД РФ.

При этом не уточняется, по какой именно статье телеведущая объявлена в розыск. Напомним, в июне 2022 года Минюст России внес Татьяну Лазареву* в реестр иностранных агентов.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Ее разыскивают по статье Уголовного кодекса.

* Татьяна Лазарева - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. 

#РФ #МВД #полиция #Розыск #база данных #Уголовный кодекс #иноагент
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