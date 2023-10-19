Лавров: отношения РФ и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень

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После встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, которая прошла в сентябре этого года, отношения между двумя государствами вышли на качественно новый, стратегический уровень. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале переговоров со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи в правительственной резиденции Кымсусан.

«После проведения исторического саммита между президентом Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень», - передает его слова ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что 75 лет назад СССР, который сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства. Лавров отметил, что Советский Союз стала первой страной, которая признала молодое корейское государство, а затем оказывала ему поддержку в становлении национальной экономики, науки, культуры и образования.

Кроме того, министр подчеркнул, что Москва всегда будет помнить тот неоценимый вклад, который внесли в становление отношений двух стран Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Ранее «Звезда» подробно рассказала, как прошел визит Ким Чен Ына в Россию. Напомним, лидер Северной Кореи прибыл на Дальний Восток на своем личном бронепоезде, и это был его первый за четыре года визит за рубеж - и второй визит в Россию. Встреча оказалась крайне насыщенной и как когда-то было принято говорить - «прошла в теплой дружественной обстановке».