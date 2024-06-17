Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Московской области

Первый класс пожарной опасности ожидается на большей территории Московской области с 17 по 19 июня, об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«В Бородинском, Волоколамском, Клинском, Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах - II класс, в Дмитровском и Истринском лесничествах - III класс пожарной опасности», - уточнили в Комлесхозе.

На этой неделе температура в Подмосковье достигнет 27 градусов тепла днем и 15 - ночью. Также в сообщении рассказали о прогнозах на 18 и 19 июня. Во вторник специалисты ожидают на всей территории Московской области первый класс пожарной опасности. В среду в некоторых местах сохранится первый уровень опасности, при этом в Виноградовском, Луховицком и Ногинском лесничествах прогнозируют второй класс пожарной опасности.

Ранее москвичей предупредили о двух периодах дождливой погоды до начала июля, в это время выпадет уровень осадков выше нормы.