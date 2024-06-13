Три журналиста НТВ получили тяжелые ранения под Горловкой

Мэр Горловки Иван Приходько сообщает о ранениях, которые получили три российских журналиста.

Уточняется, что ранения оказались тяжелыми для всех трех человек. Их получил Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала НТВ.

Ранения были получены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки.

Российские журналисты, получившие ранения, уже доставлены в больницу Горловки, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

ВСУ регулярно совершают обстрелы Горловки. Враг выбирает целью любые объекты, не гнушаясь даже повторными ударами по медицинским учреждениям.