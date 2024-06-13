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Три журналиста НТВ получили тяжелые ранения под Горловкой

Сообщается, что пострадавших доставили в больницу Горловки.
Тимур Шерзад 2024-06-13 13:22:04
© Фото: ТРК «Звезда»

Мэр Горловки Иван Приходько сообщает о ранениях, которые получили три российских журналиста. 

Уточняется, что ранения оказались тяжелыми для всех трех человек. Их получил Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала НТВ. 

Ранения были получены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки. 

Российские журналисты, получившие ранения, уже доставлены в больницу Горловки, где им оказывается необходимая медицинская помощь. 

ВСУ регулярно совершают обстрелы Горловки. Враг выбирает целью любые объекты, не гнушаясь даже повторными ударами по медицинским учреждениям

#ДНР #Донбасс #Горловка #ранения #НТВ #Алексей Ивлиев
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