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Экипаж танка Т-72Б3 разгромил опорник ВСУ на Авдеевском направлении

Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня оператором беспилотного летательного аппарата, ведущего воздушную разведку в районе нахождения цели.
2024-06-17 11:42:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск «Центр» лишил противника опорного пункта на Авдеевском направлении. Кадрами боевой работы танкистов поделилось Министерство обороны РФ.

Экипаж танка выдвинулся на огневую позицию. Оператор-наводчик танка  навел пушку на цель и осколочно-фугасными снарядами уничтожил ее, произведя несколько выстрелов. Стрельба велась по навесной траектории, корректировался огонь с помощью беспилотника. Кадры объективного контроля подтверждают поражение цели.

Нанеся огневое поражение, экипаж покинул позицию, чтобы не попасть под ответный удар. На записи видно, что для защиты башни танка от ударов дронов-камикадзе сверху танкисты приварили дополнительную конструкцию к машине.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны. Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшенными характеристиками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Т-72Б3 #танкисты #СВО
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