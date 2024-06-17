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Артиллерист Кадет заявил, что ВСУ не могут выследить его орудие

Несмотря на то что командир орудия с позывным Кадет работает на буксируемой, а не самоходной, гаубице, враг не может добраться до него. Причина - опыт в маскировке.
Александр Орлов 2024-06-17 11:20:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская артиллерия группировки войск «Днепр» ежедневно бьет по украинским боевикам. Один из артиллеристов в беседе со «Звездой» заявил, что при этом что-то с ней сделать в ответ противнику непросто - виной этому мастерство военнослужащих ВС РФ в маскировке своих орудий. 

«Они пытаются выследить, но безуспешно. Так как маскировка уже на опыте у нас», - отметил командир орудия с позывным Кадет.

Он добавил, что, как только разведка выявляет вражескую артиллерию, то к огневым налетам стараются подключить как можно больше орудий. Это и вводит противника в заблуждение, и усложняет ему контрбатарейную борьбу, и подрывает его боевой дух. 

Ранее сообщалось, что расчет российской самоходки «Акация» уничтожил командный пункт украинских боевиков под Северском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #Мста-Б #наш эксклюзив #СВО #группировка днепр
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