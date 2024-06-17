Артиллерист Кадет заявил, что ВСУ не могут выследить его орудие

Российская артиллерия группировки войск «Днепр» ежедневно бьет по украинским боевикам. Один из артиллеристов в беседе со «Звездой» заявил, что при этом что-то с ней сделать в ответ противнику непросто - виной этому мастерство военнослужащих ВС РФ в маскировке своих орудий.

«Они пытаются выследить, но безуспешно. Так как маскировка уже на опыте у нас», - отметил командир орудия с позывным Кадет.

Он добавил, что, как только разведка выявляет вражескую артиллерию, то к огневым налетам стараются подключить как можно больше орудий. Это и вводит противника в заблуждение, и усложняет ему контрбатарейную борьбу, и подрывает его боевой дух.

Ранее сообщалось, что расчет российской самоходки «Акация» уничтожил командный пункт украинских боевиков под Северском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.