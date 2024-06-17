На закрытии джазового фестиваля в Москве выступили Хабенский и Бутман

В столице прошло торжественное закрытие Московского джазового фестиваля, который шел с 10 по 16 июня. Фестиваль завершился премьерой джазового спектакля по мотивам произведения Сергея Прокофьева «Петя и Волк».

В спектакле приняли участие актер и художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский, а также народный артист России Игорь Бутман со своим оркестром. Бутман рассказал, что после фестиваля чувствует приятную усталость.

«Усталость очень приятная. И от встречи с друзьями, и от того, что мы провели замечательный фестиваль. Приехало очень много потрясающих музыкантов и из России, и из-за рубежа, наши гости из Индонезии, Таиланда, Камеруна, США, Израиля. И сегодня усталость есть, а расставаться со всей этой суетой, с этой встречей с прекрасным, конечно, не хочется», - поделился он.

Для спектакля взяли музыку Прокофьева, однако изменили ее аранжировку, чтобы адаптировать для джазового исполнения. Этим занималась аранжировщик Кристина Крит, как рассказал Бутман. По его словам, работа над постановкой была сложной.

Ранее сообщалось об открытии Московского джазового фестиваля. Хедлайнером мероприятия стал американский вокалист Аллан Харис. Всего в рамках фестиваля на разных площадках выступили более тысячи российских и иностранных артистов.