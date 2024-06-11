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Игорь Бутман открыл международный Московский джазовый фестиваль

Хедлайнером мероприятия является американский вокалист Аллан Харис. Он известен благодаря оригинальным интерпретациям джазовых композиций.
Ирина Егорова 2024-06-11 05:47:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В столице открылся Московский джазовый фестиваль, художественным руководителем которого является народный артист России Игорь Бутман.

На сцене концертного зала имени Чайковского народный артист появился с Московским джазовым оркестром и хедлайнером мероприятия - американским вокалистом Алланом Харисом, который прилетел специально из Нью-Йорка. Он известен благодаря своему уникальному голосу и оригинальным интерпретациям джазовых композиций.

«Все возвращается на круги своя в области культуры, все понимают, что без музыки, без совместного музицирования, без зрителя России невозможно жить - это будет хороший пример  объединения, начала диалога, отрезвление в хорошем смысле», - заявил Бутман.

Фестиваль продлится неделю и за это время на его площадках выступят больше тысячи артистов - российских и иностранных - из США, Индонезии, Тайланда, Турции, Туниса, Израиля, Кубы. Основные площадки: концертные залы Чайковского, Зарядье, сад Эрмитаж, а также парки Музеон и Сокольники.

В день закрытия фестиваля 16 июня состоится премьера музыкально-театрального перформанса Игоря Бутмана и Константина Хабенского в сопровождении Московского джазового оркестра.

#фестиваль #музыка #джаз #игорь бутман #художественный руководитель
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