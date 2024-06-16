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Колонны силовиков оцепили СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России.
Сергей Лебедев 2024-06-16 09:52:06
© Фото: spiritofhemp, VK © Видео: spiritofhemp, VK

В Ростове-на-Дону силовики оцепили следственный изолятор №1, где заключенные захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Местные жители опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия.

Между тем, в регион уже выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, о происшествии стало известно сегодня утром. Сейчас со злоумышленниками ведут переговоры.

По неофициальной информации, захватившие заложников заявили о своей принадлежности к ИГИЛ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Россия #в стране и мире #Ростов-на-Дону #ФСИН #СИЗО #заложники
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