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В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева

Лекарство не подавляет иммунитет и не вызывает привыкания.
Сергей Лебедев 2024-06-16 08:59:01
© Фото: Helmut Fricke, dpa, Globallookpress

В России выпустили первую партию инновационного препарата от болезни Бехтерева, который помогает полностью остановить заболевание. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что лекарство не подавляет иммунитет и не вызывает привыкания. Оно создано учеными из Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, РНИМУ им. Н. И. Пирогова и российского «Биокада».

Напомним, первый в мире препарат от болезни Бехтерева был зарегистрирован Минздравом России в апреле этого года. Ранее для лечения применялись лекарства, которые нейтрализовали действие молекул, ответственных за активацию иммунной системы. Их прием сопровождался необходимостью использовать обезболивающие и противовоспалительные средства.

Новое лекарство основано на ином принципе - оно удаляет патологические клоны без снижения иммунитета.

#производство #препарат #Лекарство #оборот #болезнь бехтерева
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