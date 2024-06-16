В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева

В России выпустили первую партию инновационного препарата от болезни Бехтерева, который помогает полностью остановить заболевание. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что лекарство не подавляет иммунитет и не вызывает привыкания. Оно создано учеными из Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, РНИМУ им. Н. И. Пирогова и российского «Биокада».

Напомним, первый в мире препарат от болезни Бехтерева был зарегистрирован Минздравом России в апреле этого года. Ранее для лечения применялись лекарства, которые нейтрализовали действие молекул, ответственных за активацию иммунной системы. Их прием сопровождался необходимостью использовать обезболивающие и противовоспалительные средства.

Новое лекарство основано на ином принципе - оно удаляет патологические клоны без снижения иммунитета.