Выпуск офицеров и мичманов Черноморского ВВМУ состоялся в Севастополе

Курсанты идут очень красиво и торжественно, а потом по давней флотской традиции подбрасывают на удачу монетку. Это ритуал, после которого они становятся офицерами.

В этой россыпи монет попадаются ангольские, вьетнамские. Среди выпускников - иностранцы. Их легко узнать в строю по форме другого цвета. Гордятся, что корабельному делу учились именно здесь - на Черном море.

Курсантов-отличников поздравляют подкидывая на руках. Главное - фуражку крепче держать. С сегодняшнего дня они с гордостью произносят свое новое звание - первое офицерское.

Вот лейтенант Приходько - теперь уже можно говорить «лейтенант». При нем личный кортик - впервые надел вместе с парадной формой. На погонах две звездочки, золотые. Есть еще кое-что очень ценное.

«Это золотая медаль Минобороны - за отличное окончание вуза. В этом году таких выдали всего три» - показывает лейтенант.

Наступает самая шумная часть праздника. Идет перекличка - кто куда распределен по службе. Севастопольские выпускники получили назначения от Балтики до Тихого океана.

Лейтенанты кладут денежку под погон, чтобы первокурсники могли их поздравить и получить приятный бонус. Например, тысячу рублей под левый и сто - под правый. Кому повезло - тому повезло.

Выбрать погон - левый или правый - это лотерея для первокурсников. Потому и спешат поздравить первыми.

Все это флотские традиции, которыми нельзя пренебрегать. Именно из-за них этот день и запомнится на всю жизнь. Теперь с новыми силами - в путь, на службу.