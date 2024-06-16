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Су-35С прикрыл звено бомбардировщиков, атаковавших командный пункт ВСУ

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время суток и погоду с различными типами авиационных вооружений.
2024-06-16 05:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил РФ сопроводил бомбардировщики Су-34 в зону выполнения боевой задачи. Кадры публикует Минобороны России. Вместе они взлетели с аэродрома и нанесли массированный бомбовый удар по командному пункту украинских националистов.

Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет летчикам выполнять свои задачи не входя в зону поражения ПВО противника.

«Выполняем полеты на прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации, а также дежурство в зоне по контролю воздушного пространства, поиск наземных целей по типу радиоизлучающих», - рассказал летчик Су-35С Вадим.

Сразу после выполнения боевого задания вся группа благополучно вернулась на аэродром вылета. Позже разведка доложила, что цель успешно уничтожена. Боевики понесли тяжелые потери.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #ВСУ #су-35с
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