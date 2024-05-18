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Су-35С выполнил сопровождение и прикрытие штурмовиков в зоне СВО

Штурмовики Су-25 отработали штатно и вернулись на аэродром базирования.
2024-05-18 07:04:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Летчик истребителя Су-35С ВКС России выполнил задачу по сопровождению и прикрытию штурмовой авиации в воздушном пространстве в зоне спецоперации. Кадры его боевой работы предоставило Минобороны России.

«Штурмовики Су-25 успешно выполнили свою задачу, отработали штатно и вернулись на аэродром базирования», - рассказал летчик Су-35С Алексей.

После этого летчик истребителя ушел с боевого курса, направился в сторону аэродрома базирования и совершил успешную посадку.

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С выполняют разные боевые задачи в зоне специальной военной операции. Летчики оперативно-тактической авиации работают в любое время суток, при любых погодных условиях, с разными типами авиационных вооружений.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #Минобороны России #истребители #Су-25 #летчики #су-35с #штурмовики #Оперативно-тактическая авиация
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