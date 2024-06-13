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Над Ярославской и Владимирской областями сбили четыре БПЛА

Российские военные пресекли очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки.
2024-06-13 07:17:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью российские военные пресекли несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над территорией Ярославской области. Еще один БПЛА сбили над Владимирской областью.

Отмечается, что националисты использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотник #бпла #Ярославская область #Владимирская область #МО РФ
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