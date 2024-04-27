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В Кремле заявили о попытке ЕС выдавить санкциями газовые проекты РФ

По словам Дмитрия Пескова, действия Евросоюза приведут к росту цен на газ.
Алексей Курильченко 2024-04-27 13:43:43
© Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости

Возможные санкции Евросоюза против российских проектов по производству сжиженного природного газа являются проявлением недобросовестной конкуренции. Российская сторона будет искать способы преодолеть эти преграды. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков, переход на более дорогие рынки, прежде всего, конечно, это выгодно для США, для ряда других стран. Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ... Мы, разумеется, в любом случае будем искать пути преодоления этих незаконных препон. Недобросовестная и незаконная конкуренция», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил о том, что страны ЕС намерены включить в 14-й пакет санкций против РФ запрет на импорт российского СПГ. По данным агентства Bloomberg, речь идет о запрете реэкспорта российского сырья через европейские порты. Однако странам ЕС не запретят закупать у России СПГ для своих нужд.

На данный момент лидером среди стран ЕС по объемам закупки российского СПГ является Франция, она закупила у РФ сырья на 322 млн евро. Ставшая второй Венгрия потратила на российский газ €210 млн. Замыкает тройку ведущих импортеров голубого топлива Испания (€118,3 млн).

#Европа #Кремль #санкции #СПГ #Дмитрий Песков
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