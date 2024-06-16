Синоптики предупредили о грозе и сильном дожде в Москве 17 июня

Москву накроет гроза с сильным дождем и порывами ветра до 15 метров в секунду в понедельник 17 июня, сообщили в столичном Комплексе городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в столице ожидается сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», - говорится в сообщении комплекса в Telegram.

Жителей призывают быть предельно осторожными, не прятаться под деревьями и не парковать возле них свои автомобили.

Напомним, синоптики прогнозируют два периода осадков в столице до конца июня. По словам специалистов, июнь текущего года будет теплым и влажным, а количество осадков может превысить месячную норму в три раза.