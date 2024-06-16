Песков заявил о невозможности письменных договоренностей с Зеленским

Переговоры с Украиной возможны, но Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Итог переговоров должна утвердить легитимная украинская власть, а Зеленский не относится к этой категории, сказал Песков.

Российский президент не отвергает возможность переговоров с Киевом, там есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны, сказал пресс-секретарь президента.

В минувшую пятницу Владимир Путин предложил план мирного урегулирования ситуации на Украине. Это произошло перед началом так называемой конференции по Украине в Швейцарии. Российский лидер рассказал, на каких условиях и как российская сторона готова говорить о прекращении конфликта. И речь идет именно об окончательном его завершении, а не о заморозке.

По словам президента, украинский кризис - это не конфликт двух стран и народов. Это результат агрессивной, бесцеремонной и авантюрной политики НАТО. И если бы не Запад, русские и украинцы нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы. Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров.

Владимир Путин назвал условия: вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, из Херсонской и Запорожской областей, освобождение от ВСУ всей территории этих регионов в пределах их административных единиц.

Кроме того, в план входит официальный отказ Киева от вступления в НАТО, нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмена всех западных санкций. После выполнения этих требований Москва даст приказ о прекращении огня и начале переговоров.

Какие подробности о переговорах 2022 года рассказал Владимир Путин, каким видит Владимир Путин окончательное урегулирование украинского конфликта и какими могут быть для Киева последствия отказа от мирных инициатив - смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».