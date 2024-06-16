Выпускникам Военной академии РХБЗ вручили дипломы и медали МО РФ

Выпуск офицеров состоялся в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) им. Маршала СССР С.К. Тимошенко, более 40% выпускников получили дипломы с отличием и медали Минобороны России. Офицеры будут проходить службу в подразделениях ВС РФ.

В начале торжественной церемонии вручения состоялся вынос государственного флага и Боевого знамени Военной академии. С праздником офицеров поздравили заместитель Министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«От имени Министра обороны Российской Федерации, коллегии Министерства обороны и от себя лично поздравляю вас, ваших родных и близких с этим знаменательным днем! Желаю молодым офицерам мужества, воли и, конечно же, воинской доблести», - отметил замминистра обороны.

В этом году обучение в вузе завершили военнослужащие из 14 государств мира, добавили в оборонном ведомстве.

После вручения дипломов прошла торжественная церемония прощания с Боевым знаменем академии, затем на плацу вуза состоялся традиционный офицерский бал. В завершение праздника были установлены памятные таблички с фамилиями выпускников, окончивших в этом году академию с золотой медалью.

Также Евкуров в ходе поездки в Кострому в День медицинского работника посетил филиал № 3 ФГКУ «422 военный госпиталь» Минобороны России, где проходят лечение и реабилитацию военнослужащие - участники спецоперации.

Замминистра обороны поздравил военных медиков с профессиональным праздником и вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военным и врачам. Ранее с профессиональным праздником медработников поздравил президент России Владимир Путин.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.