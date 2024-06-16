Военные рассчитали калибр и дальность для пробития американского M113

Российские специалисты обстреляли американский бронетранспортер M113 из крупнокалиберной винтовки и 30-мм пушки, чтобы определить дальность пробития борта. Это исследование позволило узнать точное расстояние и калибр, с которого БТР пробивается в борт.

Оказалось, что для этого достаточно калибра 12,7 мм. А при попадании 30-мм боеприпаса внутри M113 еще и разлетается облако осколков, которое гарантированно поразит людей внутри. Эксперимент показали в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», а провели его на территории 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники Минобороны РФ.

Также военные исследователи протестировали, насколько стойко M113 переносит напалм. На уязвимых местах машины разместили горючую смесь, подожгли ее и проверили, не попадает ли она внутрь машины. Несмотря на то, что БТР производился еще в 50-х годах прошлого века, испытание он выдержал.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «СВО. Трофеи» на сайте телеканала «Звезда». Журналисты вместе со специалистами военных НИИ подробно изучили западные трофеи, подбитые в ходе спецоперации, а также показали, как испытывают эту технику на прочность.