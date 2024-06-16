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Бронетранспортеру М113 устроили «вьетнамское» испытание в России

Российские военные специалисты проверяют иностранную трофейную технику на прочность, чтобы выявить ее уязвимые места.
Владимир Расходчиков 2024-06-16 16:45:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Трофейный американский бронетранспортер M113 проверили на стойкость к напалму в ходе испытаний российских специалистов. Главная цель - выяснить, попадет ли зажигательная смесь внутрь машины. Эти исследования не потеряли свою актуальность несмотря на то, что М113 разработана еще в 1957-1959 годах, заявил замначальника отдела 38 НИИИ БТВТ МО РФ Виталий Блоцкий в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда».

«Несмотря на то, что техника является старой, есть возможность, что она была модернизирована, либо доработана по различным военным конфликтам. И также нам необходимо выдать рекомендации для ее уничтожения», - объяснил он смысл исследования.

Напалм применяется для снаряжения огнеметов, авиационных зажигательных бомб и баков, огневых фугасов и многого другого. При этом он легко воспламеняется, долго горит до температуры в +500-900°C), и благодаря своей гелеобразной консистенции хорошо прилипает к поражаемым объектам. Особенно широко его применяли американцы в ходе войны во Вьетнаме с 1965 по 1973 год.

Американский бронетранспортер M113 используется ВСУ для подвоза на позиции боевиков и боеприпасов. Они замечены на многих направлениях, а особенно много их осталось в освобожденной Авдеевке. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «СВО. Трофеи» на сайте телеканала «Звезда». Журналисты вместе со специалистами военных НИИ подробно изучили западные трофеи, подбитые в ходе спецоперации, а также показали, как испытывают эту технику на прочность.

#армия #испытания #Военная приемка #бронетранспортер #M-113 #напалм #38 НИИИ БТ ВТ
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