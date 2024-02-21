Зоопарк вражеской бронетехники: в Авдеевке изучают брошенное ВСУ вооружение

В частном секторе Авдеевки почти не осталось целых домов. Здесь шли ожесточенные бои, заходили наши штурмовые подразделения.

Во многих зданиях жилой застройки боевики обустроили огневые точки. Прикрывались мирными жителями города, как уже это делали в Мариуполе. В Авдеевке остались пожилые люди и те, кто не смог эвакуироваться по состоянию здоровья. На одной из улиц мы встречаем супругов Пелецких - они только недавно вышли из подвала, где прятались от боевиков.

«Зверствовали очень сильно. Очень. Могли просто с ничего - то ли "под допингом", то ли чего - прийти и из автомата - по окнам, по крышам. Словами этого передать нельзя. Наших встретили как самых родных и самых близких. Радовались, сейчас шли - кого встречали - все друг друга поздравляли. Настолько радостно, это счастье к нам пришло!» - говорит Галина Пелецкая.

До спокойной, мирной жизни Авдеевке еще далеко. Сразу за городом продолжаются бои. Подразделения группировки войск «Центр» давят врага дальше. А на улицах работают наши эвакуационные команды - собирают трофеи.

Бронетранспортер американского производства М113 попал в воронку от планирующей авиабомбы и остался в Авдеевке. Спасаясь бегством из города, противник оставил личные вещи, оружие и бронетехнику. Чтобы вытащить М113 из лужи, понадобилась мощная ремонтно-эвакуационная машина. Этот американский БТР брошен во вполне ремонтопригодном состоянии. Интересный образец для наших опытных механиков.

«Никогда не видели такие, сейчас будем изучать. Своими руками каждый болтик проверим и в дальнейшем наши механики будут восстанавливать и эту технику», - говорит командир эвакуационного взвода с позывным «Арес».

Однако большинство вражеской техники, брошенной на улицах Авдеевки, уже не подлежит ремонту. Всю трофейную технику, какую еще можно восстановить, свозят на наши ремонтные базы.

«Это опознавательные знаки ВСУ, очередной трофей. Таких у меня уже три за этот день, две из них американские, М113. ВСУ при отходе побросали совершенно новые, исправные образцы вооружения», - говорит военнослужащий с позывным «Клевер».

Трофейные американские бронетранспортеры после восстановления, вероятно, станут музейными экспонатами. А вот боевую машину пехоты отремонтируют и отправят в бой - естественно, закрасив вражеские «кресты».