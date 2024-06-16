В Ростове-на-Дону перекрыли дороги у СИЗО, где захватили заложников

В центре Ростова-на-Дону ограничили движение возле следственного изолятора №1, в котором заключенные захватили заложников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Ограничено движение транспортных средств по: пр. Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Суворова; ул. М. Горького от пер. Университетского до пр. Кировского; ул. Суворова от пер. Университетского до пр. Кировского», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что силовики оцепили СИЗО. Сейчас со злоумышленниками ведут переговоры.

По неофициальной информации, захватившие заложников заявили о своей принадлежности к ИГИЛ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.