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В Ростове-на-Дону перекрыли дороги у СИЗО, где захватили заложников

Водителей просят искать объездные маршруты движения.
Сергей Лебедев 2024-06-16 10:20:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В центре Ростова-на-Дону ограничили движение возле следственного изолятора №1, в котором заключенные захватили заложников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Ограничено движение транспортных средств по: пр. Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Суворова; ул. М. Горького от пер. Университетского до пр. Кировского; ул. Суворова от пер. Университетского до пр. Кировского», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что силовики оцепили СИЗО. Сейчас со злоумышленниками ведут переговоры.

По неофициальной информации, захватившие заложников заявили о своей принадлежности к ИГИЛ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Ростов-на-Дону #ФСИН #СИЗО #заложники #следственный изолятор
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