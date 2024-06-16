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Подбивший 10 «Леопардов» боец рассказал об охоте на танки с дерева

О необычном способе уничтожения западной техники рассказал человек, который демонстрировал подбитый немецкий танк на выставке на Поклонной горе.
Владимир Расходчиков 2024-06-16 10:53:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Для уничтожения западной военной техники, поставленной киевскому режиму, российским военнослужащим приходится идти на хитрости и экспериментировать. Иногда они строят целые шалаши на деревьях, превращая их в позиции, откуда удобно поражать цель. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал подбивший десять танков Leopard боец Иван Жарский - начальник штаба противотанкового дивизиона.

«Нужно искать позиции для себя удобные. Можно куда-нибудь в “лесополку”, можно вообще сесть на дерево куда-нибудь. И такие тоже моменты бывают. С дерева, сверху работали, и как только не работали. Шалаши строили сверху, чтобы залезть, лесенки, там подстраивали», — сказал Жарский.

Ранее российские военнослужащие рассказали, как и чем подбивали иностранную технику в ходе СВО. Зачастую они использовали дроны для того, чтобы ослепить и остановить танк, а затем добивали его из ПТУР. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «СВО. Трофеи» на сайте телеканала «Звезда». Журналисты вместе со специалистами военных НИИ подробно изучили западные трофеи, подбитые в ходе спецоперации, а также показали, как испытывают эту технику на прочность.

#танк #НАТО #Военная приемка #Леопард #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
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СВО. Трофеи
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Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
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Связь в СВО
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Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
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ТОС. Солнцепек. Огнебаты
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Духовное оружие
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Станкостроение. Фильм 2
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