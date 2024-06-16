Подбивший 10 «Леопардов» боец рассказал об охоте на танки с дерева

Для уничтожения западной военной техники, поставленной киевскому режиму, российским военнослужащим приходится идти на хитрости и экспериментировать. Иногда они строят целые шалаши на деревьях, превращая их в позиции, откуда удобно поражать цель. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал подбивший десять танков Leopard боец Иван Жарский - начальник штаба противотанкового дивизиона.

«Нужно искать позиции для себя удобные. Можно куда-нибудь в “лесополку”, можно вообще сесть на дерево куда-нибудь. И такие тоже моменты бывают. С дерева, сверху работали, и как только не работали. Шалаши строили сверху, чтобы залезть, лесенки, там подстраивали», — сказал Жарский.

Ранее российские военнослужащие рассказали, как и чем подбивали иностранную технику в ходе СВО. Зачастую они использовали дроны для того, чтобы ослепить и остановить танк, а затем добивали его из ПТУР.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «СВО. Трофеи» на сайте телеканала «Звезда». Журналисты вместе со специалистами военных НИИ подробно изучили западные трофеи, подбитые в ходе спецоперации, а также показали, как испытывают эту технику на прочность.